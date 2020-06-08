В Тольятти 38-летняя женщина украла у знакомой телефон
Полицейские Тольятти задержали подозреваемую в краже. Дело в том, что в отделение обратилась местная жительница, которая рассказала, что переночевала у знакомых в общежитии. Проснувшись, она не обнаружила своего телефона, который спрятала под подушку.
– Подозрение пало на ранее судимую 38-летнюю женщину. Во время опроса та полностью признала свою вину. А также рассказала, что телефон продала на остановке незнакомцу, а деньги потратила на алкоголь, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вина подозреваемой будет доказана, ей может грозить до пяти лет тюремного заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU