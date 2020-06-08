2020-06-08T16:33:50+03:00
Общество

В Тольятти 38-летняя женщина украла у знакомой телефон

Мобильник она продала, а деньги потратила на алкоголь
Владислав КИРСАНОВ
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Задержанной грозит до 5 лет тюрьмыЗадержанной грозит до 5 лет тюрьмыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские Тольятти задержали подозреваемую в краже. Дело в том, что в отделение обратилась местная жительница, которая рассказала, что переночевала у знакомых в общежитии. Проснувшись, она не обнаружила своего телефона, который спрятала под подушку.

– Подозрение пало на ранее судимую 38-летнюю женщину. Во время опроса та полностью признала свою вину. А также рассказала, что телефон продала на остановке незнакомцу, а деньги потратила на алкоголь, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вина подозреваемой будет доказана, ей может грозить до пяти лет тюремного заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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