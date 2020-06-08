В Самарской области на трассе М-5 погиб водитель грузовика

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:34:59+03:00

Он врезался в другой грузовик, который ехал в том же направлении

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В понедельник, 8 июня, в Самарской области произошло ДТП. На трассе М-5 недалеко от Сызрани грузовик «Исузу» врезался в другой большегруз, который ехал в попутном направлении. На место были отправлены спасательные отряды Сызрани.

– 61-летнего водителя спасти не удалось. Чтобы извлечь его тело из искореженного автомобиля, пришлось использовать гидравлический инструмент. Все работы были завершены приблизительно за час, – сообщает поисково-спасательная служба Самарской области.

Разбираться во всех деталях трагедии предстоит сотрудникам ГИБДД. По предварительным данным, погибший не справился с управлением.

ИСТОЧНИК KP.RU