2020-06-08T16:42:05+03:00
Общество

Врач из Кинель-Черкасс рассказал, что происходит в районной больнице из-за коронавируса

В одном из районов Самарской области уже закончились места в инфекционном отделении, хотя подтвержденных пациентов с COVID немного
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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В больницах открывают все новые койкиВ больницах открывают все новые койки
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Главный врач одной из больниц в Самарской области рассказал о совсем не радужной картине, которая сложилась в подконтрольном ему медицинском учреждении. Наиль Нугманов, руководитель Кинель-Черкасской ЦРБ, на заседании местного оперативного штаба поделился вовсе не внушающими оптимизма данными. По его словам, в больнице на данный момент 51 человек с пневмонией. Видео с заседания штаба выложили журналисты телеканала 51.

30 коек в инфекционном отделении были заняты больными с пневмонией еще на прошлой неделе. После этого пришлось переоборудовать под инфекционку еще 20 коек в паллиативном отделении, переместив больных.

- Еще в мае мы работали в основном на Борский район, то теперь к нам поступают жители Кинель-Черкасского района. Это пациенты из Тимашева, Подгорного, Кротовки, Кинель-Черкасс, - отметил Наиль Нугманов.

Он подчеркнул, что у всех пациентов берут мазки, но первый тест чаще всего оказывается отрицательным и коронавирус не выявляет. При этом у больных типичная картина коронавирусной пневмонии - об этом уже говорили и другие врачи региона.

- Везде такая ситуация. Мы шесть человек в тяжелом состоянии отправили в Самару. Коронавирус выявляют при повторном исследовании. Везде аналогичная ситуация. В Тольятти на 750 коек больше 800 пациентов с пневмонией, в больнице имени Середавина - тоже больше 800 пациентов с пневмонией, - отмечает врач.

Сейчас жесткость ситуации требует новых мер. И на оперативном штабе главам поселений рекомендовали тщательнее следить, что происходит в доверенных им территориях.

- Шутки кончились. Мы долго внушали людям, что необходимо соблюдать самоизоляцию и меры санитарной безопасности. Это слышат не все. Значит, нужно жестче следить за соблюдением мер безопасности, - высказал свое мнение Наиль Нугманов.

Главный врач из Кинель-Черкасс: Шутки закончились. Столько пневмоний у нас никогда не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

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