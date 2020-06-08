2020-06-08T16:45:16+03:00
Общество

В Кинельском районе строят новое жилье для сельчан

Здесь будет вся социальная инфраструктура и возможности для комфортной жизни
Антонина ЗАМЫЦКАЯ
Поделиться:
Как идет процесс строительства, проинспектировали депутаты областного парламента.Как идет процесс строительства, проинспектировали депутаты областного парламента.
Изменить размер текста:

В Кинельском районе продолжается строительство жилого массива для 1000 человек. В Малой Малышевке целыми днями работает строительная техника. Дома и социальная инфраструктура появятся на территории, которую раньше занимали поля. Теперь здесь смогут приобрести жилье сельчане - ведь для того, чтобы развивать сельское хозяйство, нужно сначала получить возможность жить с комфортом.

Как идет процесс строительства, проинспектировали депутаты областного парламента. Они посмотрели, как работают строители, какие материалы используют и главное - позаботились ли о социальной инфраструктуре.

- Детский сад, спортивный комплекс, магазин, газ, вода, электричество, интернет и подъезд к каждому участку - сегодня это очень заманчивое предложение как для сельчанина, так и горожан, которые решат переехать в село. Создание такого микрорайона стало возможным благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий», успешно реализующейся в нашей области. Еще вчера здесь было чистое поле, а сегодня не затихает рев строительной техники, - прокомментировал рабочую встречу с подрядчиком депутат областного парламента Александр Живайкин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Корпорация «Кошелев» подписала соглашение с Radisson Hotel Group об открытии конгресс-отелей под брендом Radisson
Более 500 человек в Самарской области остаются под наблюдением врачей по коронавирусу
В Кинельском районе строят новое жилье для сельчан
Врач из Кинель-Черкасс рассказал, что происходит в районной больнице из-за коронавируса
В Самарской области на трассе М-5 погиб водитель грузовика
В Тольятти 38-летняя женщина украла у знакомой телефон
Денежные переводы «Золотая Корона» за 0% или с комиссией 1% в собственных офисах Билайн
Во вторник Южный город останется без холодной воды
В Тольятти под окнами жилого дома обнаружили труп человека
РСХБ прогнозирует достижение своего лимита по сельской ипотеке в июне
Самарцам разрешили торжественно жениться
В Самаре велели не пускать людей в магазины без масок
В Самарской области продлили режим самоизоляции
В Самарской области мужчина выращивал в доме коноплю
Самарская область временно останется без цифрового телевидения
Медики раскрыли причины смерти еще двух человек с коронавирусом в Самарской области
Следователи закончили разбирательства по делу адвоката, обвиняемого в подготовке убийства своей бывшей
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 86 человек в Самарской области
В Самарской области мотоцикл ночью сбил пешехода
На козырьке подъезда жилого дома в Самаре нашли тело ребенка
В Самаре необычным способом поблагодарили медиков, спасающих жизнь