В Кинельском районе строят новое жилье для сельчан

8 Июнь 2020 2020-06-08T16:45:16+03:00

Здесь будет вся социальная инфраструктура и возможности для комфортной жизни

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В Кинельском районе продолжается строительство жилого массива для 1000 человек. В Малой Малышевке целыми днями работает строительная техника. Дома и социальная инфраструктура появятся на территории, которую раньше занимали поля. Теперь здесь смогут приобрести жилье сельчане - ведь для того, чтобы развивать сельское хозяйство, нужно сначала получить возможность жить с комфортом.

Как идет процесс строительства, проинспектировали депутаты областного парламента. Они посмотрели, как работают строители, какие материалы используют и главное - позаботились ли о социальной инфраструктуре.

- Детский сад, спортивный комплекс, магазин, газ, вода, электричество, интернет и подъезд к каждому участку - сегодня это очень заманчивое предложение как для сельчанина, так и горожан, которые решат переехать в село. Создание такого микрорайона стало возможным благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий», успешно реализующейся в нашей области. Еще вчера здесь было чистое поле, а сегодня не затихает рев строительной техники, - прокомментировал рабочую встречу с подрядчиком депутат областного парламента Александр Живайкин.

ИСТОЧНИК KP.RU