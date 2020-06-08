Более 500 человек в Самарской области остаются под наблюдением врачей по коронавирусу
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории Самарской области рассказал о количестве сделанных тестов, а также о гражданах, которые остаются под наблюдением медиков.
– На сегодняшний день было проведено 197944 анализа. Планируется, что завтра эта цифра превысит 200 тысяч. За минувший день сделано 4097 исследований. Под наблюдением медиков также остаются 536 человек, – сообщает оперштаб.
Всего диагноз подтвердился у 3200 человек, за последние сутки в регионе выявили 86 случаев заражения. 1449 из общего числа больных выздоровели и были выписаны, еще 29 человек скончались. Последними жертвами коронавируса стали двое пожилых мужчин. Сегодня также стало известно, что ограничительные меры в Самарской области продлили до 16 июня. Подробнее узнать об этом можно в нашем материале.
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ИСТОЧНИК KP.RU