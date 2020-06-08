2020-06-08T17:25:36+03:00
Новости компаний

Корпорация «Кошелев» подписала соглашение с Radisson Hotel Group об открытии конгресс-отелей под брендом Radisson

Опыт в строительстве таких объектов у корпорации уже есть - Lotte Hotel Samara, построенный к чемпионату мира по футболу
Кристина АДАЕВА
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Фасад будущего отеляФасад будущего отеля
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Председатель совета директоров корпорации «Кошелев» Владимир Кошелев заключил соглашение с международной компанией Radisson Hotel Group об открытии в Ульяновске конгресс-отелей под брендом Radisson. В подписании документа также участвовали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и вице-президент Radisson Hotel Group в России, СНГ и странах Балтии Дэвид Джэнкинс. Это одно из первых крупных соглашений в гостиничной индустрии России, состоявшееся на фоне эпидемии COVID-19.

Подписанное соглашение предполагает инвестиции корпорации «Кошелев» в создание пространств для организации и проведения конференций и конгрессов. На развитие конгресс-отеля «Radisson» в Ульяновске корпорация намерена направить 2,5 миллиарда рублей. В конгресс-центре отеля разместятся 15 залов-трансформеров с якорной площадкой в 600-700 мест. Каждый зал будет оснащен современной техникой. Самарцы уже могли оценить аналогичные залы, побывав в конгресс-пространстве Lotte Hotel Samara, который также построила корпорация «Кошелев».

Ульяновск выбран не случайно. Как отметил бизнес-омбудсмен Борис Титов в докладе президенту РФ Владимиру Путину, по качеству административного взаимодействия с предпринимателями этот регион занимает первое место в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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