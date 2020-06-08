2020-06-08T17:51:17+03:00
Новости компаний

«Я не ожидала, что будет такая сумма!»: более 2,5 млн крышечек собрали самарцы, чтобы помочь Ване Федотову

Мальчик нуждается в дорогой операции
Кристина АДАЕВА
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"Крышки-неваляшки" помогут Ване Федотову услышать маму"Крышки-неваляшки" помогут Ване Федотову услышать маму
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У Вани Федотова микротия, врожденная атрезия наружного слухового прохода, смешанная тугоухость 3-4 степени на одно ухо. Он часто теряется в обстановке, потому что не может понять, откуда идет звук. Чтобы это исправить, необходима операция. Ваню предварительно записали на осень, осталось лишь собрать необходимую для этого сумму. Помочь в этом взялся благотворительный фонд «Евита». Присоединились к доброму делу и «Крышки-неваляшки» - социально-экологический проект ГК «ЭкоВоз». С начала года жители Самарской области копили пластиковые крышечки, чтобы помочь Ване.

Социальная акция «Крышки-неваляшки» проводится уже не первый раз. Деньги, полученные от переработанных пластиковых крышечек, идут тем, кто нуждается в серьезной медицинской помощи.

Для Вани участники собрали более 5 тонн – это около 2,5 миллионов крышечек. Такого организаторы не ожидали!

- Собирали крышечки все вместе - дети, взрослые, школы, детские сады, общественные, коммерческие и государственные организации, эко-активисты. Благодаря участникам проекта крышечки в Самарской области не валяются, а идут на доброе дело, - рассказали в компании «ЭкоВоз».

В итоге собрана рекордная сумма – 105 000 рублей. Деньги уже перечислены Ване Федотову через благотворительный фонд «Евита» в рамках программы «Помочь! Нельзя бросить!».

- Когда мы разговаривали с Оксаной, мамой Ванечки, она не сдержала слез и передала слова благодарности: «Я не ожидала, что будет такая сумма! Меня это потрясло. Мы с Ванечкой очень благодарны всем добрым людям и организациям, которые участвовали в сборе крышечек, чтобы помочь моему сыну. Мы благодарим группу «Крышки-неваляшки» за эту добрую акцию в поддержку Вани. Спасибо вам большое за ваши добрые сердца и неравнодушие!», - передают слова мамы организаторы акции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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