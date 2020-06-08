Репетиция Парада Победы-2020 прошла под Самарой
На аэродроме Кряж под Самарой сегодня прошла первая репетиция Парада Победы-2020. Чеканный шаг, торжественный марш и... маски на лицах каждого из участников - безопасность прежде всего!
Напомним, Парад Победы в 2020 году пройдет 24 июня. Эта дата выбрана не случайно. 24 июня 75 лет назад на Красной площади состоялся исторический парад победителей, в котором участвовали бойцы, освобождавшие Европу, и военнослужащие, защищавшие Ленинград, Сталинград и Москву
В Самаре Парад Победы-2020 начнется в 10 утра на площади Куйбышева. Перед зрителями торжественным маршем пройдут военнослужащие Самарского гарнизона и ЦВО, сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС и ФСИН, плюс военная техника: бронированные автомобили, танки, самоходные артиллерийские орудия, зенитно-ракетные комплексы С-300 и даже реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град».
Сегодня пехота и техника отрабатывали взаимодействия: тяжелые машины должны ехать с определенной скоростью, а все маневры выполнять так, чтобы не нарушить строй. Всю технику ко дню Парада Победы-2020 "обуют" в специальные гусеничные ленты, которые не повредят асфальт в городе.
Чтобы обеспечить безопасность участников Парада Победы-2020 в условиях пандемии коронавируса всю полностью дезинфицируют, а людям уже выдали маски, перчатки и антисептики. Кроме того, их обязательно осматривают медики.
Репетиция Парада Победы 2020 прошла под Самарой.предоставлено пресс-службой
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ИСТОЧНИК KP.RU
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