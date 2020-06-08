В Самарской области от коронавируса вылечили 7 детей

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:03:06+03:00

За сутки из больниц региона выписали 7 пациентов, которые ранее были больны COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего за сутки здоровыми были признаны 36 человек

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В Самарской области за прошедшие сутки от коронавируса вылечились 36 человек, в том числе 7 детей. У всех пациентов ранее был подтвержден COVID-19, но 8 июня их признали абсолютно здоровыми.

- Из специализированных больниц выписали 7 человек, еще 29 из Тольятти, Сызрани и Чапаевска лечились амбулаторно, - рассказали в оперативном штабе Самарской области.

Таким образом к вечеру 8 июня число пациентов, которые сумели победить при помощи врачей COVID-19, достигло 1485.

536 человек однако до сих пор остаются под наблюдением медиков. За прошедшие сутки в регионе провели 4097 лабораторных исследований. С начала пандемии коронавируса это заболевание подтвердилось у 3200 человек.

Напомним, сегодня решением главы региона Дмитрия Азарова режим самоизоляции был продлен до 16 июня. Носить маски обязательно в общественном транспорте и внутри торговых точек.

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ИСТОЧНИК KP.RU