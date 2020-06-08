Самарский железнодорожный вуз в числе победителей конкурса «ЭкоЛидер-2019»

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:22:12+03:00

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В Самарской области подвели итоги ежегодного экологического конкурса «ЭкоЛидер – 2019». В этом году из-за пандемии результаты стали известны чуть позже обычного, их озвучили ко Всемирному дню охраны окружающей среды, который отмечается 5 июня.

В числе победителей Самарский государственный университет путей сообщения. СамГУПС получил диплом 2 степени в номинации «Образование». Кроме того, в номинации «Профи» звание «ЭкоЛидера» присвоено доценту кафедры «Строительство» (сектор «Безопасность жизнедеятельности и экология») СамГУПС Юрию Холопову. Именно он организует природоохранные акции в вузе, является экспертом и секретарем Общественного совета при минлесхозе Самарской области.

Как рассказал Юрий Холопов, в СамГУПС ведется подготовка специалистов по программе «Эколог в области железнодорожного транспорта», отработан системный подход по экологическому образованию и воспитанию обучающихся. Совместно с Центром охраны окружающей среды Куйбышевской дороги проводится работа по улучшению экологических показателей, энергоэффективности и безопасности предприятий железнодорожного транспорта.

К примеру, СамГУПС является одним из крупных центров компетенций в стране по тематике исследований в области применения газомоторного топлива. Научная работа в этом направлении ведется под руководством первого проректора СамГУПС, к.т.н., доцента Виталия Асабина и д.т.н., профессора Дмитрия Носырева при участии всех сотрудников кафедры «Локомотивы».

Еще один проект СамГУПС - «Создание цифровой экосистемы умных сервисов для управления жизнеобеспечением населения и предприятиями Самарской области». Проект разрабатывает Международный научно-образовательный центр «Развитие» СамГУПС. Цель проекта - объединение существующих разрозненных и дублирующих систем управления транспортом, энергетикой, ЖКХ, безопасностью, экологией, лесным, сельским хозяйством и др. Это позволит повысить качество и эффективность принимаемых управленческих решений, снизит затраты на развитие и эксплуатацию городских инженерных инфраструктур, позволит прогнозировать аварийные и чрезвычайные ситуации, выдавать рекомендации по их недопущению.

ИСТОЧНИК KP.RU