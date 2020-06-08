2020-06-08T18:47:12+03:00
Общество

В Самаре две девочки, чтобы избавить от излишней опеки родителей, сбежали из дома

Полицейские нашли обеих до того, как с ними что-то случилось
Александра БУДАЕВА
Поделиться:
Подростки просто хотели "уйти от опеки родителей"Подростки просто хотели "уйти от опеки родителей"Фото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Самарские полицейские рассказали о розыске двух девочек 17 лет, которые недавно сбежали из дома. Они не были знакомы друг с другом, но ситуации в семьях были похожими: конфликт с родителями, отсутствие взаимопонимания и опека, которую подростки оценили как излишнюю.

- В первом случае причиной ухода из дома мог послужить конфликт с родными на бытовой почве, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областной полиции. - Родственники сами пытались ее найти и ждали, что школьница вернется домой, но безуспешно.

Во втором случае открытой ссоры вроде бы не было, девочка вышла "погулять" и пропала - на телефонные звонки не отвечала, после наступления темноты домой не вернулась.

К розыску тинейджеров приступили сотрудники уголовного розыска и все патрули - им тут же разослали фотографии девушек. Проверили всех знакомых и места, где они могли появиться. Обеих в итоге нашли у знакомых.

- Девочки заявили, что хотели быть независимыми, «уйти из-под опеки родителей», - говорит начальник подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 Управления МВД России по г. Самаре Ирина Потапова. - Чтобы такого не происходило, мы бы советовали родителям чаще общаться со своими детьми. Начните с малого: спросите у ребенка, как прошел день, что было хорошего, какие проблемы,. Расскажите про свой день, свои успехи и трудности. Все, что для взрослых кажется незначительным, для ребенка очень важно

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (846) 270-69-10

Viber/WhatsApp: +7 917 037 91 65

Почта: kpsamara@phkp.ru

ВКонтакте: https://vk.com/kps163

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Власти рассказали, кому и как пересчитают плату за вывоз ТКО
Жители Самарской области засняли вихри, торнадо и смерчи
В Самаре две девочки, чтобы избавить от излишней опеки родителей, сбежали из дома
Самарский железнодорожный вуз в числе победителей конкурса «ЭкоЛидер-2019»
В Самарской области от коронавируса вылечили 7 детей
Репетиция Парада Победы-2020 прошла под Самарой
«Я не ожидала, что будет такая сумма!»: более 2,5 млн крышечек собрали самарцы, чтобы помочь Ване Федотову
Корпорация «Кошелев» подписала соглашение с Radisson Hotel Group об открытии конгресс-отелей под брендом Radisson
Более 500 человек в Самарской области остаются под наблюдением врачей по коронавирусу
В Кинельском районе строят новое жилье для сельчан
Врач из Кинель-Черкасс рассказал, что происходит в районной больнице из-за коронавируса
В Самарской области на трассе М-5 погиб водитель грузовика
В Тольятти 38-летняя женщина украла у знакомой телефон
Денежные переводы «Золотая Корона» за 0% или с комиссией 1% в собственных офисах Билайн
Во вторник Южный город останется без холодной воды
В Тольятти под окнами жилого дома обнаружили труп человека
РСХБ прогнозирует достижение своего лимита по сельской ипотеке в июне
Самарцам разрешили торжественно жениться
В Самаре велели не пускать людей в магазины без масок
В Самарской области продлили режим самоизоляции
В Самарской области мужчина выращивал в доме коноплю
Самарская область временно останется без цифрового телевидения
Медики раскрыли причины смерти еще двух человек с коронавирусом в Самарской области
Следователи закончили разбирательства по делу адвоката, обвиняемого в подготовке убийства своей бывшей
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 86 человек в Самарской области
В Самарской области мотоцикл ночью сбил пешехода
На козырьке подъезда жилого дома в Самаре нашли тело ребенка
В Самаре необычным способом поблагодарили медиков, спасающих жизнь