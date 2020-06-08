В Самаре две девочки, чтобы избавить от излишней опеки родителей, сбежали из дома

8 Июнь 2020 2020-06-08T18:47:12+03:00

Полицейские нашли обеих до того, как с ними что-то случилось

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Самарские полицейские рассказали о розыске двух девочек 17 лет, которые недавно сбежали из дома. Они не были знакомы друг с другом, но ситуации в семьях были похожими: конфликт с родителями, отсутствие взаимопонимания и опека, которую подростки оценили как излишнюю.

- В первом случае причиной ухода из дома мог послужить конфликт с родными на бытовой почве, - рассказали корреспонденту "КП-Самара" в областной полиции. - Родственники сами пытались ее найти и ждали, что школьница вернется домой, но безуспешно.

Во втором случае открытой ссоры вроде бы не было, девочка вышла "погулять" и пропала - на телефонные звонки не отвечала, после наступления темноты домой не вернулась.

К розыску тинейджеров приступили сотрудники уголовного розыска и все патрули - им тут же разослали фотографии девушек. Проверили всех знакомых и места, где они могли появиться. Обеих в итоге нашли у знакомых.

- Девочки заявили, что хотели быть независимыми, «уйти из-под опеки родителей», - говорит начальник подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №1 Управления МВД России по г. Самаре Ирина Потапова. - Чтобы такого не происходило, мы бы советовали родителям чаще общаться со своими детьми. Начните с малого: спросите у ребенка, как прошел день, что было хорошего, какие проблемы,. Расскажите про свой день, свои успехи и трудности. Все, что для взрослых кажется незначительным, для ребенка очень важно

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ИСТОЧНИК KP.RU