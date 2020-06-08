Власти рассказали, кому и как пересчитают плату за вывоз ТКО

8 Июнь 2020 2020-06-08T19:32:10+03:00

Вот смотрят некоторые самарцы на квитанции и не понимают, откуда берутся такие суммы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На перерасчет может претендовать малый и средний бизнес, который приостанавливал работу в последние месяцы. Рассказываем подробнее, что для этого нужно

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8 июня губернатор Самарской области Дмитрий Азаров сообщил о том, власти смогли договориться с ООО "ЭкоСтройРесурс", которое занимается вывозом ТКО, о перерасчете платежей для представителей малого и среднего бизнеса. Речь идет о фирмах, которые в период пандемии коронавируса не работали, а следовательно, никаких отходов не производили, но квитанции за вывоз мусора получили, как и прежде.

На пересмотр платежей могут рассчитывать конторы, которые могут считаться субъектами малого и среднего предпринимательства и входят в перечень предприятий, работа которых была приостановлена по постановлению губернатора, если ранее они оплачивали услуги ООО "ЭкоСтройРесурс", исходя из нормативов накопления ТКО.

Прием заявок начался с прошлой недели и будет продолжаться в течение месяца после снятия ограничений на территории Самарской области. Рассмотреть их обещают в течение месяца с момента подачи.

Перерасчет проведут по следующей формуле: плата за услугу по обращению с ТКО в месяц / количество рабочих дней в месяце * количество отработанных дней.

Чтобы подать заявку, нужны следующие документы:

1. справка оператора фискальных данных о движении денежных средств, которая подтвердит, что предприятие не работало в период пандемии

3. письменное обращение с просьбой о перерасчете, которое должно быть оформлено от юридического лица в отношении каждого объекта предпринимательской деятельности

3. выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП с указанием сведений об основном виде экономической деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU