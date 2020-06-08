Дело крымской чиновницы Светланы Мораской рассмотрит Самарский областной суд

8 Июнь 2020 2020-06-08T21:23:01+03:00

Светлана Моравская пыталась доказать в суде: она не виновата, строительство контролировало много инстанций, но к ним вопросов почему-то нет Фото: Александра БУДАЕВА

За плохое укрепление берега Волги в Самаре ранее ее приговорили к 4 годам лишения свободы

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В Самарский областной суд поступило уголовное дело крымской чиновницы Светланы Моравской. Напомним, до 2016 года он возглавляла региональное Управления капитального строительства, в это время как раз заключался договор на берегоукрепление Волги в районе Рождествено. В 2016 году Моравская уволилась, из Самарской области уехала, а через какое-то время устроилась на аналогичную должность в Крыму.

18 октября 2018 года Светлану Мораскую задержали, когда она была в Москве, доставили в Самару, где отправили в СИЗО. Следствие вменило ей злоупотребление полномочиями стоимостью 273 млн рублей, в октябре 2019 года дело передали в суд. Там его рассматривали около 4 месяцев, в итоге признали виновной и приговорили к 4 годам колонии общего режима.

Приговор адвокаты Моравской обжаловали почти сразу, но из-за пандемии коронавируса и введенных в регионе ограничений судопроизводство в регионе приостановили. В итоге в Самарский областной суд дело поступило лишь сегодня, 8 июня. В течение одной-двух недель должна быть назначена дата рассмотрения апелляционных жалоб. Удастся ли бывшей чиновнице доказать свою невиновность в этот раз, пока не известно.

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ИСТОЧНИК KP.RU