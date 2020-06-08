Александр Хинштейн пообещал добиться увольнения главы регионального Бюро медико-социальной экспертизы Дмитрия Драча

8 Июнь 2020 2020-06-08T23:19:49+03:00

Драча уже подозревали в завышении стоимости покупок по госконтракту более чем в 2 раза, но через некоторое время все обвинения с него сняли, и он вернулся на прежнюю должность

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Депутату Госдумы Александру Хинштейну сегодня дважды пожаловались на бюро Медико-социальной экспертизы по Самарской области, после чего народный избранник обещал добиться увольнения Дмитрия Драча.

Первая жалоба поступила от жительницы Самары Натальи Иренковой: ее сына Рому лишили статуса инвалидности, и вернуть его ей так и не удалось, хотя ранее у ребенка диагностировали задержку психического развития

Следующим недовольство нынешней "политикой партии" выразил бывший эксперт Бюро, полковник медицинской службы в отставке Виктор Федоренчик: по его мнению, в регионе сейчас не слишком качественно проводят освидетельствование инвалидов, и виной всему - именно Дмитрий Драч и его приказы.

- Я полностью на вашей стороне, и общими усилиями мы поставим точку в этой затянувшейся истории. Я все равно добьюсь того, что Драча уволят. И не только уволят, но и посадят, - заявил в ответ Александр Хинштейн.

К решению озвученных самарцами проблем он обещал подключить Министерство труда России и министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

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ИСТОЧНИК KP.RU