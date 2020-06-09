Самарцам рассказали, когда они смогут поехать на море

9 Июнь 2020 2020-06-08T23:09:22+03:00

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Жителям Самары рассказали, когда они смогут поехать отдыхать на море в 2020 году. Межрегиональные поездки для путешествий станут возможными с 1 июля. Об этом на совещании с Мишустиным сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

При этом сначала планов работы туротрасли ждут от регионов. До 15 июня главы субъектов РФ должны будут решить, что уже можно будет открыть для посетителей, сколько туристов пустят в гостиницу или к достопримечательностям, как будет организован пляжный отдых.

Причем поехать самарцы смогут не только в привычных туристических направлениях. Туроператоры готовят и новые пакеты: например, туры на Алтай, в Хакасию, Калининград. Стоит отметить что в ряде регионов туробъекты уже работают Например, первых туристов встретили в Краснодарском крае. Отдыхать будет непросто: на пляжа придется держать дистанцию, в аэропортах будут вести перепись прибывающих. Пока же до первого июля у всех регионов есть время провести ревизию всех объектов для отдыха и понять, насколько готовы гостиницы к размещению отдыхающих по новым правилам.

ИСТОЧНИК KP.RU