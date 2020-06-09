2020-06-08T23:19:22+03:00
Общество

Самарскую область накроет 30-градусная жара

Стало известно, когда в Самарскую область после похолодания вернется горячее лето
Анастасия МЫШКИНА
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В Самаре будет по-летнему харкоВ Самаре будет по-летнему харко
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В Самарскую область вернется настоящая летняя жара. Уже в среду, 10 июня, температура воздуха достигнет 30 градусов выше ноля. После того, как в регионе похолодало, пришли дожди и грозы, возвращения лета ждут многие, даже несмотря на действующую еще самоизоляцию.

Самое главное для самарцев сейчас: ходить на пляж и купаться в Волге можно. Пока окунуться решаются немногие, но в наступившую жару сделать это будет проще. Потеплеет и ночью: в темное время суток будет до +17 тепла.

правда грозы и дожди никуда не уйдут. Периодически тучи будут хмуриться, вдалеке будут сверкать молнии. Облачность будет переменная, но даже в тот момент, когда солнце будет скрываться за тучами, температура не опустится ниже 25.

- Циклонический вихрь медленно будет отступать на районы Среднего Урала, увлекая за собой дожди и грозы, а в нашем регионе количество их как по площади так и по интенсивности будет уменьшаться, - пообещали синоптики Приволжской УГМС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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