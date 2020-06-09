2020-06-08T23:26:52+03:00
Общество

Самарской области вновь угрожает желтый уровень опасности

Утром туман, днем грозы, жителям лучше быть готовыми ко всему, выходя из дома
Анастасия МЫШКИНА
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Самарцев пугают грозами и молниямиСамарцев пугают грозами и молниями
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В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности. В этот раз синоптики и МЧС предупреждают о ночном и утреннем тумане: видимость будет всего-то 500 метро и меньше. Это значит, что автомобилистам стоит быть крайне осторожными, в тумане и предметы, и расстояния отнюдь не такие, как кажется.

Более того, горожан предупреждают о дневных грозах. Правда, пока неизвестно, где будут греметь самые сильные раскаты, возможно, не в самом городе, а в пределах области. Это природное явление тоже повод задуматься о своей безопасности: во время грозы не стоит стоять под деревьями и лучше и вовсе отправиться в укрытие. Механизм воздействия молнии изучен не до конца, иногда ее мишенью может стать и человек на открытой местности.

В этом году самарцы уже стали свидетелями нескольких прекрасных гроз. Горожане делились прекрасными кадрами в социальных сетях.

Напомним, что к концу недели синоптики обещают, что установится лето - температура будет достигать +30 градусов выше ноля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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