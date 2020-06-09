2020-06-09T00:01:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Тольятти, последние новости на 9 июня 2020 года: перераспределение пациентов и новые выздоровевшие

На прошлой неделе в Тольятти число выписанных превысило количество госпитализированных
Александра БУДАЕВА
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Врачи вновь напоминают о необходимости носить маскиВрачи вновь напоминают о необходимости носить маскиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области общее число заболевших с начала пандемии коронавируса к утру 9 июня достигло 3200 человек, 86 из них заболели за последние сутки, в Тольятти выявлено 24 новых пациента с COVID-19.

В городе с опережением графика открыли 350 новых мест в хирургической больнице, и за сутки туда поместили 51 пациента. Всего в Самарской области развернуто 3609 коек, которые готовы принять пациентов с коронавирусом, из них занято 76%, то есть резерв есть. Кроме того, в городских больницах Тольятти перераспределяют пациентов:

- Хочу ответить на беспокойство некоторых жителей Тольятти по поводу закрытия коек в Пятой больнице - вместо них развернут дополнительные койки в больницах №№1 и 2, - рассказал главврач городской больницы №5 Николай Ренц. - Часть пациентов (с инсультами, и гнойной хирургией) переведены из пятой в первую больницу, другая часть (с травмами и сердечно-сосудистыми заболеваниями) - госпитализируются в больницу №2. Некоторых детей перенаправляют в Самару.

Интересно, что в первые выходные лета количество госпитализированных (131-135 пациентов) было чуть меньше, чем в последние выходные мая (130-180 человек). Более того, в четверг и пятницу (4 и 5 июня) из тольяттинских больниц выписали больше пациентов, чем положили туда. Случайность это или благоприятная тенденция, по мнению Ренца, станет ясно на этой неделе.

- Не игнорируйте простые правила: маска на лице, обработка рук, печатки, дезинфицирующие растворы крайне необходимы, - вновь обратился к жителям Самарской области Николай Ренц. - Мы редко видим, чтобы подростки и дети тяжело болели, но они могут быть заразны. Не рискуйте, носите маску.

ИСТОЧНИК KP.RU

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