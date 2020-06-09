В Самаре отменяют ограничения из-за коронавируса

9 Июнь 2020 2020-06-08T23:37:47+03:00

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В Самаре отменили ряд ограничений из-за коронавируса, которые были введены ранее постановлением губернатора Дмитрия Азарова. Губернатор сообщил о новых разрешениях и послаблениях в своем инстаграм-блоге. Он особенно подчеркнул, что теперь, в частности, профессиональные спортсмены, члены сборных могут тренироваться хоть на улице, хоть в помещении.

В МФЦ теперь можно спокойно приходить без записи, сотрудники примут посетителей в порядке живой очереди. Библиофилы торжествуют: библиотеки открываются уже с 9 июня, правда книжки можно только брать с собой, никаких читальных залов и распространения вирусов в помещении.

Еще одно важное послабление - это возможность для влюбленных пар наконец-то устроить торжественную регистрацию в стенах ЗАГСа. Правда, пригласить можно только 10 человек и не больше, но это уже большая победа.

Как жить в условиях саомизоляции - в достаточно усеченном режиме - до 16 июня, мы разбирались в специальном материале. На самом же деле пока, выходя ан улицу, стоит помнить главное: берите маску. Без нее обещают не пускать в магазины и общественный транспорт. Власти города даже обещают устраивать постоянное патрулирование, проверки и штрафовать нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU