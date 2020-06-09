Депутаты поздравили соцработников села Малая Малышевка

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:33:06+03:00

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Депутаты фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ поздравили социальных работников села Малая Малышевка Кинельского района с профессиональным праздником, который отмечается 8 июня. Сотрудники соцслужбы - люди преданные своему делу. В период пандемии они ни на секунду не прекращали заботиться о своих подопечных, обеспечивая не только их комфорт, но и безопасность.

- События последних месяцев еще раз подтвердили, что социальные работники – люди широчайшей души. Они ежедневно отдают свою энергию и душевные силы, вместе с медиками и волонтерами в период пандемии были на передовой в оказании помощи тем, кому она требовалась, - отметил, обращаясь к социальным работникам, руководитель фракции ЕДИНАЯ РОССИЯ областного парламента Александр Живайкин.

Добрые слова глава фракции нашел для каждого. Он передал благодарственные грамоты представителям всего коллектива. Среди работников - Валентина Ивановна Липатова, которая работе в соцслужбе со дня основания, всю жизнь.

Сегодня в условиях пандемии ваша работа особенно важна. Ведь вы помогаете тем, кто больше всего в этом нуждается. С праздником, дорогие социальные работники! Спасибо за ваш труд! - признался депутат в своих социальных сетях.

ИСТОЧНИК KP.RU