Самарцам напомнили, когда ждать дачных автобусов

9 Июнь 2020 2020-06-09T08:45:14+03:00

В департаменте транспорта заверили, что всего готово к их запуску

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В Самаре жителям напомнили, когда ждать запуска дачных маршрутов. Этот вопрос горожане чаще всего задают в твиттере в адрес департамент транспорта и областного правительства. Люди сожалеют, что не могут добраться до дачных участков - или же им приходится пользоваться такси, что недешево.

- Бедные пенсионеры уже не имеют возможность поесть даже свою зелень, не говоря уж о других овощах и ягодах. Очень прискорбно, - сокрушается жительница города Ольга.

В департаменте транспорта пообещали, что дачные маршруты начнут работу в тот же момент, как только снимут режим самоизоляции. Пока что введенные "коронавирусные" ограничения не позволяют это сделать.

- Перевозки будут возобновлены после окончания режима повышенной готовности и снятия ограничительных мер, - отметили в департаменте транспорта

Следить за всеми новостями касательно отмены режима можно и нужно на сайте kp.ru. Здесь мы подробно разбираем, как правильно жить до 16 июня - именно до этого момента продлен режим самоизоляции в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU