В Самаре мужчина в шляпе и маске украл у женщины золотую цепочку
Полицейские Самары задержали подозреваемого в грабеже. Дело в том, что на Стара-Загоре неизвестный мужчина открыто украл у прохожей золотую цепочку стоимостью более 30 тысяч рублей.
– Пострадавшая рассказала, что нападавший был шляпе, темной одежде, а на его лице была синяя маска. Правоохранителям оставалось лишь проверять возможные месте реализации ювелирного украшения, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
В результате оперативникам удалось выйти на 46-летнего мужчину, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Он был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас сотрудники полиции проверяют задержанного на другие преступления.
ИСТОЧНИК KP.RU