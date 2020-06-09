2020-06-09T08:46:19+03:00
Общество

В Самаре мужчина в шляпе и маске украл у женщины золотую цепочку

Ущерб составил порядка 30 тысяч рублей
Владислав КИРСАНОВ
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Подозреваемый может быть причастен к аналогичным преступлениямПодозреваемый может быть причастен к аналогичным преступлениямФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Полицейские Самары задержали подозреваемого в грабеже. Дело в том, что на Стара-Загоре неизвестный мужчина открыто украл у прохожей золотую цепочку стоимостью более 30 тысяч рублей.

– Пострадавшая рассказала, что нападавший был шляпе, темной одежде, а на его лице была синяя маска. Правоохранителям оставалось лишь проверять возможные месте реализации ювелирного украшения, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В результате оперативникам удалось выйти на 46-летнего мужчину, который ранее не привлекался к уголовной ответственности. Он был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Сейчас сотрудники полиции проверяют задержанного на другие преступления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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