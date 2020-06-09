В самарском дворе демонтировали ворота, которые мешали проезду МЧС и скорой помощи
Судебные приставы Ленинского района Самары добились демонтажа металлических ворот с дистанционным управлением в одном из дворов города. Конструкция всегда была закрыта, а пульты находились лишь у некоторых жителей.
– Это мешало проезду автомобилей МЧС и скорой помощи, что является серьезным нарушением федерального закона. Суд обязал управляющую компанию демонтировать систему автоматического открытия ворот, – сообщает УФССП по Самарской области.
Компанию также предупредили, что в случае не выполнения требования, будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. После этого работы были сразу выполнены. Проезд в двое открыт.
ИСТОЧНИК KP.RU