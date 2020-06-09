2020-06-09T09:20:11+03:00
Общество

В самарском дворе демонтировали ворота, которые мешали проезду МЧС и скорой помощи

Открыть проезд могли только некоторые жители
Владислав КИРСАНОВ
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Доступ во двор снова открыт ФОТО: УФССП по Самарской областиДоступ во двор снова открыт ФОТО: УФССП по Самарской области
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Судебные приставы Ленинского района Самары добились демонтажа металлических ворот с дистанционным управлением в одном из дворов города. Конструкция всегда была закрыта, а пульты находились лишь у некоторых жителей.

– Это мешало проезду автомобилей МЧС и скорой помощи, что является серьезным нарушением федерального закона. Суд обязал управляющую компанию демонтировать систему автоматического открытия ворот, – сообщает УФССП по Самарской области.

Компанию также предупредили, что в случае не выполнения требования, будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. После этого работы были сразу выполнены. Проезд в двое открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU

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