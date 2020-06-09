В самарском дворе демонтировали ворота, которые мешали проезду МЧС и скорой помощи

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:20:11+03:00

Доступ во двор снова открыт ФОТО: УФССП по Самарской области

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Судебные приставы Ленинского района Самары добились демонтажа металлических ворот с дистанционным управлением в одном из дворов города. Конструкция всегда была закрыта, а пульты находились лишь у некоторых жителей.

– Это мешало проезду автомобилей МЧС и скорой помощи, что является серьезным нарушением федерального закона. Суд обязал управляющую компанию демонтировать систему автоматического открытия ворот, – сообщает УФССП по Самарской области.

Компанию также предупредили, что в случае не выполнения требования, будет вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 50 тысяч рублей. После этого работы были сразу выполнены. Проезд в двое открыт.

ИСТОЧНИК KP.RU