РСХБ и Московский физико-технический институт создают совместную лабораторию по развитию искусственного интеллекта

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:27:58+03:00

Банк рассчитывает получить экономический эффект от применения алгоритмов ИИ во второй половине 2021 года

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Россельхозбанк и крупнейший технологический ВУЗ страны, МФТИ, заключили соглашение о создании совместной лаборатории, занимающейся исследованиями в области анализа и обработки больших данных. Сотрудничество является частью масштабных программ РСХБ по внедрению технологий искусственного интеллекта (ИИ) в процессы обслуживания клиента.

Потребители финансовых услуг получат качественно новый уровень персонализации при взаимодействии с Банком в цифровых каналах обслуживания. В свою очередь, Банк сможет оптимизировать ключевые бизнес-процессы с использованием продвинутой аналитики и методов машинного обучения, а также повысить лояльность клиентов. Не останутся в стороне и задачи в рамках запускаемой в июле 2020 года цифровой экосистемы для фермеров, которая объединит целый ряд инновационных сервисов с использованием ИИ на одной платформе. Она даст возможность агропредприятиям автоматизировать решение первостепенных задач и, не отвлекаясь от основной деятельности, пользоваться всеми технологическими преимуществами для роста бизнеса.

Из основных задач запланированной программы исследований можно выделить несколько направлений:

- инструментарий автоматической модерации текстовой информации и изображений с использованием технологий NLP и компьютерного зрения;

- инструментарий интеллектуального поиска и анализа данных;

- развитие интеллектуальной составляющей цифровых коммуникаторов.

В составе лаборатории будут задействованы научные сотрудники МФТИ, бизнес-эксперты Банка, совместная команда исследователей данных и ИТ-специалистов. В общей сложности порядка 50 сотрудников будут вовлечены в исследовательскую деятельность и пилотирование результатов на базе ИТ-системы Банка. Наиболее значимые результаты исследований будут в приоритетном порядке внедряться в эксплуатацию, и уже во второй половине 2021 года Банк ожидает получить экономический эффект от применения разработанных лабораторией алгоритмов ИИ.

ИСТОЧНИК KP.RU