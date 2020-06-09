2020-06-09T09:30:28+03:00
Общество

В Кинельской ЦРБ койки под коронавирусных больных пока пустуют

Но они готовы принять пациентов в любое время
Ольга НОВИКОВА
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Четверть коронавирусных коек пока остается пустымиЧетверть коронавирусных коек пока остается пустымиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стало известно, сколько коек в коронавирусных госпиталях и отделениях в Самарской области пока остается свободными и где они пустуют. Как рассказал врио министра здравоохранения региона Сергей Вдовенко, по данным на 8 июня в регионе было развернуто 3609 коек для больных COVID-19. Из них четверть – почти 900 – оставались свободными. Остальные 2743 койки, были заняты коронавирусными больными. В том числе пока пустуют, но в любой момент готовы принять пациентов с COVID-19 70 коек в перепрофилированной ЦРБ в Кинеле.

- Цифры меняются каждый день, - пояснил Сергей Вдовенко журналисту «КП-Самара». – Но дефицита коек нет, мы ежедневно мониторим наполняемость больниц, распределяет потоки, и при необходимости за два-три дня перепрофилируем дополнительные медучреждения.

Напомним, по состоянию на 8 июня в Самарской области зарегистрировано 3200 случая заражения коронавирусной инфекцией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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