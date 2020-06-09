В Самарской области парень украл у соседки бензопилу

9 Июнь 2020 2020-06-09T09:46:23+03:00

Продать имущество ему не удалось – молодой человек был задержан

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Полицейские Жигулевска задержали подозреваемого в краже. Дело в том, что на дачном участке 47-летней местной жительницы пропала бензопила. Ущерб женщина оценила в 5 тысяч рублей.

– Правоохранители выяснили, что неизвестный проник в дом с помощью лома. Он отжал дверь и похитил имущество. Выяснилось, что один из местных жителей продает устройство, похожее на пропавшее, – сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

В результате был задержан 21-летний житель Ставропольского района. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до 5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU