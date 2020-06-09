2020-06-09T09:47:55+03:00
Происшествия

В Самаре таксист украл 30 тысяч рублей с банковской карты уснувшего пассажира

Суд признал мужчину виновным и отправил его в колонию
Михаил ГОРЮНОВ
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Дело рассмотрели в Промышленном районном судеДело рассмотрели в Промышленном районном судеФото: Михаил ГОРЮНОВ
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В Самаре вынесли приговор 37-летнему таксисту. Местного жителя, который раньше уже был судим, признали виновным в краже. Как установили правоохранители, он лишил солидной суммы денег своего пассажира.

Все произошло 27 ноября прошлого года. Около 6 часов утра около ночного клуба "Метелица-С" на Революционной автолюбитель посадил в свою "Ладу Гранту" изрядно подвыпившего молодого человека. Во время поездки тот уснул, и водитель незаметно взял из портмоне, лежавшего на заднем сиденье, банковскую карту и с помощью "мобильного банка" перевел 30 тысяч рублей на свой банковский счет. Впоследствии он эти деньги обналичил.

- Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал мужчину виновным в совершении кражи и назначил ему 1 год лишения свободы. Срок отбывать осужденный должен в колонии общего режима, - сообщили корреспонденту "КП-Самара" в прокуратуре Промышленного района, сотрудники которой поддерживали обвинение на процессе.

В законную силу приговор еще не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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