2020-06-09T10:08:16+03:00
Общество

На радио "КП-Самара" вновь представят "Живые письма" с историями ветеранов

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В Самаре представляют новую передачуВ Самаре представляют новую передачу
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В Самаре на радио КП-Самара представят очередной выпуск программы "Живые письма". Включайте радио 98,2 FM в 12.17 и в 12.33.

Сначала историю своего прадеда расскажет Елена Попова: Николай Симонов прошел всю войну с июля 1941 года от боев под Смоленском до 9 мая 1945 года.

А вторую историю рассказал Владими Плотников о своем прадеде Иване Павловиче. Это рассказ о подвиге. Время действия — 1945й. Восточная Пруссия, окрестности города Пултусск. Далее слово отцу.

Каждый день с 25 мая в эфире радио «Комсомольская правда — Самара» 98,2 ФМ слушайте новые выпуски «Живых писем». Кроме того, каждая программа будет выложена на сайт samara.kp.ru и будет доступна для скачивания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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