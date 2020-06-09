Пьяный водитель на иномарке протаранил «Газель» в Самаре, есть пострадавшие

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:49:31+03:00

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Активисты «Ночного патруля» сообщили о проделках очередного пьяного водителя. По их словам, вечером 8 июня нетрезвый автолюбитель на Geely врезался в «Газель» на улице Победы, 141. Накануне «КП-Самара» уже рассказывала об этой аварии.

- Пьяный водитель на иномарке протаранил «Газель». Пострадавшую женщину с переднего пассажирского сиденья доставали спасатели, - отмечают представители общественной организации.

В «НП» добавляют, что пострадал и сам предполагаемый виновник происшествия. По предварительной версии, он не справился с управлением и на полном ходу врезался в заднюю часть кузова грузовика. От удара «Газель» вылетела на газон. Сейчас по факту случившегося проводят проверку полицейские.

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ИСТОЧНИК KP.RU