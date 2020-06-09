2020-06-09T10:21:39+03:00
Общество

Самарцы стали реже учиться и лечиться, но не отказались от интернет-шопинга и кино

Среди жителей Самарской области также стал очень популярен сайт госуслуг, через который можно подать заявление на получение соцвыплат
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С приходом лета самарцы стали чаще смотреть фильмы, играть и покупать вещи в онлайн-магазинахС приходом лета самарцы стали чаще смотреть фильмы, играть и покупать вещи в онлайн-магазинахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По данным индекса цифровой активности компании МТС, жители Самарской области с начала июня практически перестали пользоваться платформами для дистанционного обучения и образовательными порталами. Снизилось по сравнению с апрелем и маем и количество обращений к сервисам для виртуальных консультаций с врачами. При этом, несмотря на ослабление режима самоизоляции, самарцы не захотели тратить время на походы по магазинам – популярность интернет-покупок и сервисов по доставке готовой еды осталась на уровне «карантинной» весны и превысила прошлогодние значения более чем в четыре раза.

Среди других сервисов, сохраняющих свою востребованность среди самарцев на протяжении всего периода самоизоляции – онлайн-кинотеатры и видеосервисы (рост в июне 2020 года по сравнению с июнем 2019 года составил около 400 процентов), банковские приложения и финтех (рост свыше 350 процентов), киберспортивные и геймерские платформы (рост свыше 250 процентов). По сравнению с началом самоизоляции в конце мая-начале июня резко выросло количество обращений к сервисам госуслуг, что, вероятнее всего, связано с подачей заявлений на получение социальных выплат в связи с пандемией.

По данным МТС, среди категорий интернет-покупок самарцев лидируют продукты из супермаркетов, товары из категории «хобби и развлечения» и одежда для всей семьи, причем в апреле-мае 2020 года количество онлайн-покупок одежды выросло по сравнению с мартом 2020 года в 4,5 раза.

Несмотря на снижение общего количества обращений интернет-пользователей, Самара по-прежнему остается лидером по индексу цифровой активности среди российских городов-миллионеров. По сравнению с 2019 годом популярность отдельных категорий цифровых сервисов среди самарцев выросла в 3-5 раз.

Для формирования индекса цифровой активности МТС проанализировала обезличенные данные о посещаемости абонентами мобильной связи 29 975 сайтов и приложений, как федеральных, так и региональных, следующих категорий: социальные сети, мессенджеры, онлайн-кинотеатры и сервисы потокового видео, банковские сайты, приложения и финтех-сервисы, ресурсы получения государственных услуг, образовательные платформы, видеоконференцсвязь и сервисы для удаленной работы, интернет-магазины, сервисы доставки еды, телемедицинские сервисы, киберспортивные и геймерские платформы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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