2020-06-09T11:56:45+03:00
Общество

Житель Самарской области хранил на чердаке бани арсенал оружия

По словам задержанного, боеприпасы он нашел
Владислав КИРСАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Задержанному грозит тюремный срокЗадержанному грозит тюремный срокФото: ГУ МВД России по Самарской области
Изменить размер текста:

Полицейские Большеглушицкого района Самарской области отработали поступившую информацию, согласно которой 52-летний местный житель незаконно хранил у себя оружие.

– На чердаке бани была обнаружена винтовка ТОЗ-8. В сарае правоохранители нашли 15 охотничьих патронов 12 калибра, а также порох. Мужчина пояснил, что винтовку нашел на одной из разрушенных ферм, а патроны в купленном доме, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Все боеприпасы изъяты. На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия». Если его вина будет доказана в суде, то местный житель может получить наказание в виде четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В селе Малая Малышевка появится комплекс детских и спортивных площадок
В Самарской области сделано более 200 тысяч тестов на коронавирус
Праздник онлайн: КНПЗ устроил для ребят «День безграничных возможностей»
Тольяттинский предприниматель попытался за 200 тысяч рублей подкупить полицейского
Медики раскрыли причины смерти еще трех человек с коронавирусом в Самарской области
Стало известно, как и где заболели коронавирусом еще 46 человек в Самарской области
Житель Самарской области хранил на чердаке бани арсенал оружия
МегаФон организовал противопожарное наблюдение за лесами России
В Самарской области от коронавируса умерли еще три человека
Новые случаи заражения коронавирусом в Самарской области на 9 июня 2020 года: подтвердились 46 случаев
Самарцы стали реже учиться и лечиться, но не отказались от интернет-шопинга и кино
В Самарской области велосипедист под наркотиками устроил ДТП
Пьяный водитель на иномарке протаранил «Газель» в Самаре, есть пострадавшие
На радио «КП-Самара» вновь представят «Живые письма» с историями ветеранов
В Самарской области коронавирусом заразилась сотня врачей
В Самаре таксист украл 30 тысяч рублей с банковской карты уснувшего пассажира
В Самарской области парень украл у соседки бензопилу
В Кинельской ЦРБ койки под коронавирусных больных пока пустуют
РСХБ и Московский физико-технический институт создают совместную лабораторию по развитию искусственного интеллекта
В самарском дворе демонтировали ворота, которые мешали проезду МЧС и скорой помощи
В Самарской области в больницы попадают лишь 30-40% больных с коронавирусом
В Самаре мужчина в шляпе и маске украл у женщины золотую цепочку
Самарцам напомнили, когда ждать дачных автобусов
Депутаты поздравили соцработников села Малая Малышевка
В Самаре перекроют проезд по Заводскому шоссе