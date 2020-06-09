Житель Самарской области хранил на чердаке бани арсенал оружия

9 Июнь 2020 2020-06-09T11:56:45+03:00

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Полицейские Большеглушицкого района Самарской области отработали поступившую информацию, согласно которой 52-летний местный житель незаконно хранил у себя оружие.

– На чердаке бани была обнаружена винтовка ТОЗ-8. В сарае правоохранители нашли 15 охотничьих патронов 12 калибра, а также порох. Мужчина пояснил, что винтовку нашел на одной из разрушенных ферм, а патроны в купленном доме, – сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Все боеприпасы изъяты. На мужчину возбудили уголовное дело по статье «Незаконное хранение оружия». Если его вина будет доказана в суде, то местный житель может получить наказание в виде четырех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU