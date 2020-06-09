Медики раскрыли причины смерти еще трех человек с коронавирусом в Самарской области

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:01:56+03:00

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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о трех новых жертвах инфекции в регионе. Напоминим, сегодня, 9 июня, общее число погибших составило 32 человека.

– За минувшие сутки не удалось спасти двух мужчин – 53 и 80 лет. У них были заболевания сердечно-сосудистой системы. Также погибла 53-летняя жещнина с сопутствующем заболеванием крови, – говорится в сообщении.

Всего в Самарской области 3246 заболевших коронавирусом. 1485 человек выздоровели и были выписаны. На стационарном и амбулаторном лечении в области находятся 1729 человек. Также в регионе продолжают действовать ограничительные меры. Они продлятся до 16 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU