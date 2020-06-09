Медики раскрыли причины смерти еще трех человек с коронавирусом в Самарской области
Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о трех новых жертвах инфекции в регионе. Напоминим, сегодня, 9 июня, общее число погибших составило 32 человека.
– За минувшие сутки не удалось спасти двух мужчин – 53 и 80 лет. У них были заболевания сердечно-сосудистой системы. Также погибла 53-летняя жещнина с сопутствующем заболеванием крови, – говорится в сообщении.
Всего в Самарской области 3246 заболевших коронавирусом. 1485 человек выздоровели и были выписаны. На стационарном и амбулаторном лечении в области находятся 1729 человек. Также в регионе продолжают действовать ограничительные меры. Они продлятся до 16 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU