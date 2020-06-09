9 Июнь 2020 2020-06-09T12:17:10+03:00

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В этом году из-за карантинных мер большой дружной компанией не порезвишься. Но нефтепереработчики не растерялись: совместно с молодежным центром «Диалог» организовали квест-турнир в онлайн режиме. Интересно, весело, познавательно, а главное – безопасно для каждого из участников. Тем более, что маленькие игроки – дети, у которых проблемы со здоровьем. Да, немногие из них могут прыгать и бегать, но выполнять задания викторины у компьютера – с помощью мам, братьев и сестер – по силу каждому.

- Всегда приятно видеть радость на детских лицах, быть к ней причастным, - признался машинист по моторным испытаниям топлив АО «КНПЗ» Александр Филимонов. – Игра была виртуальной, зато подарки – реальными! Кстати, подарки молодые специалисты вручали в образе героев квеста - нарядившись в ростовые куклы "солнышка" и зайца. Таких гостей ребята запомнят надолго!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/783961" frameborder="0"></iframe> Праздник онлайн: КНПЗ устроил для ребят «День безграничных возможностей».

ИСТОЧНИК KP.RU