Тольяттинский предприниматель попытался за 200 тысяч рублей подкупить полицейского

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:16:52+03:00

Теперь этим делом будет заниматься суд Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Изменить размер текста: A A

Следственный отдел Центрального района Тольятти завершил расследование уголовного дела в отношении местного индивидуального предпринимателя. Его подозревают в покушении на дачу взятки.

– Следователи предполагают, что в марте текущего года мужчина попытался откупиться от полицейского. Он предлагал ему 200 тысяч рублей. Взамен бизнесмена не привлекли бы к административной ответственности, – сообщает СУ СК России по Самарской области.

Однако страж порядка от денег отказался. Следователи собрали достаточную доказательную базу, поэтому дело отправлено в суд для рассмотрения по существу. Сопровождение оказывалось со стороны подразделений ГУ МВД России по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU