2020-06-09T12:16:52+03:00
Общество

Тольяттинский предприниматель попытался за 200 тысяч рублей подкупить полицейского

Однако правоохранитель отказался от денег
Владислав КИРСАНОВ
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Теперь этим делом будет заниматься судТеперь этим делом будет заниматься судФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Следственный отдел Центрального района Тольятти завершил расследование уголовного дела в отношении местного индивидуального предпринимателя. Его подозревают в покушении на дачу взятки.

– Следователи предполагают, что в марте текущего года мужчина попытался откупиться от полицейского. Он предлагал ему 200 тысяч рублей. Взамен бизнесмена не привлекли бы к административной ответственности, – сообщает СУ СК России по Самарской области.

Однако страж порядка от денег отказался. Следователи собрали достаточную доказательную базу, поэтому дело отправлено в суд для рассмотрения по существу. Сопровождение оказывалось со стороны подразделений ГУ МВД России по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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