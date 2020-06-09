В Самарской области сделано более 200 тысяч тестов на коронавирус

9 Июнь 2020 2020-06-09T12:44:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о количестве исследований, проведенных в регионе с начала пандемии. На сегодняшний день проведено более 200 тестов на новую инфекцию.

– За минувшие сутки было сделано 3395 анализов. Общее количество исследований достигло 201339. Под медицинским наблюдением врачей остаются 538 человек, – говорится в сообщении.

Напомним, в Самарской области выявлено 3246 заболевших коронавирусом. 1485 из них выздоровели и были выписаны. Еще 32 человека спасти не удалось – они скончались. В регионе также продолжает действовать самоизоляция, масочный режим и социальное дистанцирование.

ИСТОЧНИК KP.RU