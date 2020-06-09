В селе Малая Малышевка появится комплекс детских и спортивных площадок

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:39:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В селе Малая Малышевка оборудуют современный комплекс спортивных и игровых площадок для детей всех возрастов. Здесь будет специальное мягкое покрытие и камеры видеонаблюдения для того, чтобы площадка не пострадала от рук вандалов. Впрочем, комплексу вряд ли это грозит: жители села многое сделали для того, чтобы подобная площадка появилась на территории Малой Малышевки, и точно не будут приводить ее в негодность.

Спортивно-игровой комплекс в селе строят потому, что жители стали победителями губернаторской программы «СОдействие». Находиться он будет в центре села, у главной площади.

- Очень важно, что активные жители не просто предлагают свои проекты по улучшению инфраструктуры, они принимают участие на всех этапах реализации – от собственных средств до воплощения и контроля над последующей сохранностью своего совместного имущества. Победителей отбирают на конкурсной основе. Они получают финансовую поддержку на претворение в жизнь своих идей, - отметил депутат Самарской губернской думы Александр Живайкин, который помогал жителям добиться победы.

ИСТОЧНИК KP.RU