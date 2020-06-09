Власти рассказали о самых крупных очагах коронавируса в Самарской области

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:43:31+03:00

В одном из них заразилась почти сотня человек

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Власти рассказали о самых крупных очагах эпидемии коронавируса в Самарской области. Как сообщили журналисту «КП-Самара», по данным на 8 июня 2020 года региональный Роспотребнадзор расследовал уже 14 таких групповых очагов заболеваемости. Самый большой из них оказался в самарской больнице имени Пирогова, здесь заболели сразу 97 человек, это 7,5% от общего числа заболевших в Самаре. Ничего удивительного – в больницах находятся люди с ослабленным иммунитетом, и одного случайного больного с коронавирусной пневмонией может быть достаточно, чтобы заразить десятки человек. Тем более, когда речь идет о медицинском учреждении, которое не было переоборудовано под инфекционный госпиталь.

Серьезные очаги инфекции обнаружили санитарные врачи в Тольятти и Ставропольском районе. Один из них оказался в соцучреждении, где постоянно живет большое количество людей, и они постоянно между собой контактируют. Сразу 35 человек заразилось коронавирусом в Тольяттинском пансионате для престарелых и инвалидов. Остальные очаги зафиксированы в коммерческих организациях, где недостаточно ревностно соблюдали правила санитарной безопасности: коронавирусом заболели сразу 35 сотрудников ООО «ТТС Рокада» (Ставропольский район) и 26 работников тольяттинского ООО «ПК Фабрика качества».

Также среди групповых очагов оказались самарские дорожники – санитарные врачи обнаружили 25 заболевших среди работников ООО «Самаратрансстрой». Дорожные рабочие продолжали трудиться даже во время самых жестких ограничений и тесно контактировали между собой.

Напомним, Роспотребнадзор обновил данные карты распространения коронавируса в Самарской области. Также стало известно, что среди 3246 заболевших жителей региона почти сотня - это медицинские работники.

ИСТОЧНИК KP.RU