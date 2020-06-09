В Самаре товары с «Авито» теперь можно отправить по предоплаченной доставке «Почтой России»

9 Июнь 2020 2020-06-09T14:46:11+03:00

Теперь такая услуга действует во всех отделениях «Почты России» по стране

Изменить размер текста: A A

Продавцам из Самары теперь стало еще проще взаимодействовать с покупателями, которые хотят приобрести у них товар на «Авито», но находятся далеко. Раньше услуга предоплаченной доставки «Почтой России» была доступна только жителям семи крупных городов, а теперь подобная возможность появилась и у самарцев.

- После того как покупатель заказал товар с доставкой «Почтой России», продавец получает от «Авито» уникальный код отправления. Для отправки товара продавец может обратиться в любое отделение почтовой связи. Условия «Авито» позволяют продавцу сдать отправление в течение двух рабочих дней после оплаты покупателем, - объяснили в компании, как это происходит.

При этом продавцу не нужно платить за отправку, так как эти расходы лежат на покупателе. Так как «Авито» и «Почта России» создали единую базу, при отправке уже не нужно будет заполнять документы, сотрудники просто распечатают адресный ярлык.

Также покупатель через «Авито» сможет вернуть товар продавцу в течение двух дней и получить деньги обратно и за товар, и за доставку.

- Мы хотим, чтобы онлайн-торговля росла. Для этого мы делаем бесшовную интеграцию наших цифровых каналов с бизнес-процессами и внедряем инновационные решения по всей инфраструктуре «Почты России», которая включает 42 тысячи пунктов выдачи заказов. Отправить и получить посылку теперь стало предельно просто - рассказал директор по маркетингу и развитию продуктов «Почты России» Артем Степин.

ИСТОЧНИК KP.RU