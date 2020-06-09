В Самаре в дежурные группы детсадов ходят почти 7 тысяч малышей

9 Июнь 2020 2020-06-09T13:57:27+03:00

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В Самаре детские сады продолжают работать в режиме дежурных групп. Их посещают дети тех родителей, которым постановлением губернатора области разрешено работать в период ограничений из-за коронавируса. Сейчас в городе открыты 457 дежурных групп, в них устроены 6783 ребенка.

- Дежурные группы в Самаре открыты на базе всех детских садов. В некоторых учреждениях работают по пять-семь групп. В них не более 15 человек, - рассказала глава департамента образования Самары Елена Чернега.

По ее словам, все дети перед приемом в дежурные группы проходят специальный осмотр. Также им измеряют температуру. Кроме того, в самих детских садах регулярно дезинфицируют помещения. Между тем Елена Чернега напомнила родителям малышей о необходимости носить маски в садиках.

ИСТОЧНИК KP.RU