2020-06-09T13:57:27+03:00
Общество

В Самаре в дежурные группы детсадов ходят почти 7 тысяч малышей

Всего в городе работают сейчас 457 подобных групп
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
В каждой дежурной группе - не более 15 детей / Фото: администрация СамарыВ каждой дежурной группе - не более 15 детей / Фото: администрация Самары
Изменить размер текста:

В Самаре детские сады продолжают работать в режиме дежурных групп. Их посещают дети тех родителей, которым постановлением губернатора области разрешено работать в период ограничений из-за коронавируса. Сейчас в городе открыты 457 дежурных групп, в них устроены 6783 ребенка.

- Дежурные группы в Самаре открыты на базе всех детских садов. В некоторых учреждениях работают по пять-семь групп. В них не более 15 человек, - рассказала глава департамента образования Самары Елена Чернега.

По ее словам, все дети перед приемом в дежурные группы проходят специальный осмотр. Также им измеряют температуру. Кроме того, в самих детских садах регулярно дезинфицируют помещения. Между тем Елена Чернега напомнила родителям малышей о необходимости носить маски в садиках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24