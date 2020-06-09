2020-06-09T14:50:06+03:00
Общество

В Самарской области продолжают выявлять нарушителей самоизоляции

За минувшие сутки зафиксировано 45 таких человек
Владислав КИРСАНОВ
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Всего в области 3246 заболевших коронавирусомВсего в области 3246 заболевших коронавирусомФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Самарской области рассказал о нарушителях ограничительных мер, установленных в регионе. Напомним, ранее губернатор Дмитрий Азаров продлил их до 16 июня.

– За прошедшие сутки полиция выявила 35 нарушителей. На них были составлены протоколы. Органы муниципальной власти зафиксировали семь таких граждан, органы исполнительной власти – троих, – говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Самарской области 3246 заболевших коронавирусом, за последние сутки выявили 46 новых пациентов. 1485 из общего числа зараженных выздоровели, еще 32 человека скончались. Сегодня, 9 июня, стало известно о смерти троих пациентов, у них были сопутствующие заболевания. Жителей просят соблюдать масочный режим, самоизоляцию, а также социальную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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