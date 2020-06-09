Защитник «Крыльев Советов»: «Мы задолжали нашим болельщикам»

9 Июнь 2020 2020-06-09T16:44:42+03:00

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Защитник «Крыльев Советов» Владимир Полуяхтов поделился ожиданиями от возобновления чемпионата России по футболу. По его мнению, у самарской команды, которая располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице, еще есть возможность исправить ситуацию. Кроме того, он подчеркнул, что необходимо реабилитироваться перед фанатами.

– Уже говорил: мы задолжали нашим болельщикам. В этот период самоизоляции они были без футбола. Сейчас эти матчи будут глотком воздуха для них, и мы должны их мотивировать на поддержку, развернуть лицом к команде, – цитирует Полуяхтова пресс-служба КС.

Первый матч после перерыва самарцы проведут против грозненского «Ахмата». Поединок пройдет на «Самара Арене» и начнется в 19:00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU