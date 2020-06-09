2020-06-09T16:47:49+03:00
Общество

В Самаре для наполнения озера в парке Металлургов подключили резервное водоснабжение

За месяц там должен вырасти уровень воды
Владислав КИРСАНОВ
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Подачи воды раньше было недостаточноПодачи воды раньше было недостаточноФото: Twitter.com
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Жители Самары в социальных сетях вновь высказали обеспокоенность пересыханием озера в парке 50-летия Октября. После реконструкции там заметно снизился уровень воды, самарцы написали обращение в инстаграме губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.

– Вода в озеро подается постоянно, но процесс идет медленно. Для наполнения озера подключено резервное водоснабжение. В ближайший месяц ожидается повышение уровня воды, – сообщили представители администрации Самары в комментариях.

Ранее жители уже говорили о проблемах с пересыханием искусственного озера. Тогда власти также пообещали разобраться в ситуации и запустить дополнительное водоснабжение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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