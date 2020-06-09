В Самаре для наполнения озера в парке Металлургов подключили резервное водоснабжение
Жители Самары в социальных сетях вновь высказали обеспокоенность пересыханием озера в парке 50-летия Октября. После реконструкции там заметно снизился уровень воды, самарцы написали обращение в инстаграме губернатора Самарской области Дмитрия Азарова.
– Вода в озеро подается постоянно, но процесс идет медленно. Для наполнения озера подключено резервное водоснабжение. В ближайший месяц ожидается повышение уровня воды, – сообщили представители администрации Самары в комментариях.
Ранее жители уже говорили о проблемах с пересыханием искусственного озера. Тогда власти также пообещали разобраться в ситуации и запустить дополнительное водоснабжение.
ИСТОЧНИК KP.RU