Молодежный состав «Крыльев» закончил сезон на 4 месте
Сегодня, 9 июня, Российский футбольный союз принял решение досрочно закончить сезон молодежного первенства. По итогам 22 туров «Крылья Советов» заняли четвертое местое в турнирной таблице.
– Наша команда стала самой результативной в первенстве с 51 голом, лучшим бомбардиром «Крыльев» стал Бахадур Соколов. На его счету 10 мячей. По сравнению с прошлым сезоном, подопечные Владимира Кухлевского поднялись на 4 строчки, – сообщает пресс-служба самарцев.
Отметим, что поединок 22 тура между КС и «Тамбовом» не был доигран из-за судейской ошибки. На 81-й минуте счет был 1:1. РФС принял решение засчитать командам ничью и дать по одному очку. Если бы матч был доигран, а «Крылья» победили, команда могла занять третью строчку.
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ИСТОЧНИК KP.RU