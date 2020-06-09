2020-06-09T17:26:27+03:00
Общество

Самарскую "Третьяковку" строят с опережением

Главная задача строителей - закрыть тепловой корпус к октябрю
Ольга АФАНАСЬЕВА@angelPonaroshku
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Самарский памятник советского авангарда «Фабрика-кухня» примет в гостях "третьяковку"Самарский памятник советского авангарда «Фабрика-кухня» примет в гостях "третьяковку"
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В Самаре продолжаются работы по восстановлению здания "Фабрики - кухни" для того, чтобы там мог разместиться филиал Третьяковской галереи. О том, как движется ремонт, рассказал депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн, который курирует этот проект.

- С июля подрядчик переходит к трехсменному графику работы. Главная задача – к октябрю полностью закрыть тепловой контур. Завершить все работы планируется осенью 2021 года, - поделился он.

Сейчас на площадке на ул. Масленникова к фундаменту уже подвели тепловые сети, уложена ливневка. Подрядчик готов подключить здание к постоянной схеме электроснабжения. С технической точки зрения объект готов на 17%.

Ввести здание Фабрики-кухни в эксплуатацию намерены осенью 2021 года. А музей здесь откроется весной 2022 года. Напомним, что сейчас зданию вернули статус памятника-архитектуры. Деньги выделили из федерального бюджета. На восстановление здания направили 1,45 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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