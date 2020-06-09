2020-06-09T19:07:40+03:00
Общество

«Здесь люди работают по зову души»: Дмитрий Азаров поздравил социальных работников с профессиональным праздником

Накануне он посетил центр дневного пребывания «Домашний очаг»
Евгения ВАСИНА
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Фото: Правительство Самарской областиФото: Правительство Самарской области
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Работники пансионатов и приютов, специалисты управлений соцзащиты, сотрудники центров социального обслуживания – более 22 тысяч жителей Самарской области на этой неделе отмечают свой профессиональный праздник. Поздравить с Днем социального работника сотрудников центра дневного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов «Домашний очаг» заехал лично глава области Дмитрий Азаров.

- Социальная работа – это призвание. Здесь люди работают по зову души, потому что просто не могут по-другому,- отметил губернатор, - В условиях пандемии нагрузка на сотрудников серьезно возросла. Искренне благодарю вас за заботу и теплоту, которую вы дарите.

Во время беседы за чашкой чая поговорили и о том, как меняются принципы начисления выплат.

- В этом году мы впервые продлевали выплаты без обращения граждан. Это стало большим подспорьем для наших заявителей. Люди активно звонили на «горячую» линию, подавали заявление онлайн, - рассказала руководитель Управления соцзащиты Железнодорожного, Ленинского и Самарского районов Румия Сафина.

Работник ЦСО Татьяна Беседина поблагодарила Дмитрия Азарова за доставку бесплатных обедов нуждающемся всей области. Особенно им рады в поселке Шмидта, где располагается Центр соцадоптации для лиц без определенного места жительства.

- Знаю не понаслышке, что самая сложная работа - работа с людьми. Особенно, если у них нет рядом близких, которые окружают их любовью и заботой. Вы лечите им душу, пропуская через сердце их заботы и проблемы. Давайте вместе сделаем все, чтобы в это непростое время защита и поддержка граждан оставалась такой же неформальной и эффективной, - сказал в завершении встречи губернатор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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