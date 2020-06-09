2020-06-09T20:12:52+03:00
Происшествия

Самарский областной суд рассмотрит апелляцию Дмитрия Сазонова 25 июня

В феврале экс-росгвардейца приговорили к 12 годам лишения свободы за взятки
Евгения ВАСИНА
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Апелляцию рассмотрят в 14 часов 25 июняАпелляцию рассмотрят в 14 часов 25 июняФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Накануне стало известно, что Самарский областной суд принял апелляцию по делу экс-росгвардейца Дмитрия Сазонова, которого обвинили во взятках. Как следует из информации, размещенной на сайте суда, документы уже зарегистрированы. Рассмотрение дела в областном суде назначено на 25 июня. Заседание должно состояться в 14 часов.

Напомним, бывший начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии в феврале был осужден на 12 лет за получение многомиллионных взяток. Также его лишили звания полковника. В материалах уголовного дела два эпизода: покровительство частному охранному предприятию и фотостудии. Свою вину экс-начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Росгвардии признал не полностью.

После итогового заседания по делу в Ленинском районном суде Дмитрий Сазонов устроил для журналистов мини-брифинг, на котором заявил, что рассчитывал на иной исход дела. Он был разочарован решением Фемиды.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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