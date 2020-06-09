2020-06-09T19:59:34+03:00
Общество

Стало известно, когда детские сады Самарской области начнут работать в обычном режиме

Пока в них функционируют лишь «дежурные группы»
Евгения ВАСИНА
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Пока многие дети домаПока многие дети домаФото: Ксения ТИМОФЕЕВА
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Самарцы продолжают заваливать вопросами про детские сады региональное Министерства образования и науки, а также губернатора. Родителей волнует, когда в Самарской области начнут работать в привычном режиме детские сады.

- Согласно плану постепенного снятия ограничений по коронавирусу дошкольные образовательные организации полностью вернутся к обычному режиму работы на третьем этапе после поступления рекомендации от Роспотребнадзора, - прокомментировали данный вопрос в министерстве.

Сейчас детские сады региона работают лишь в режиме «дежурной группы».

- Плательщики налога на профессиональный доход, могут определить ребенка в «дежурную группу» дошкольного учреждения. При этом нужно предъявить справку о регистрации плательщика НПД, - пояснили в Министерства образования и науки, -Формируется справка в мобильном приложении «Мой налог» и в веб-кабинете «Мой налог» на сайте npd.nalog.ru.

Напомним, до 16 июня в регионе продлен режим самоизоляции из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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