Дмитрий Азаров побывал в нескольких социальных центрах Самарской епархии

9 Июнь 2020 2020-06-09T20:24:55+03:00

Сейчас в регионе уделяют много вниманию духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, семейным ценностям и поддержке людей

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Во вторник, 9 июня, глава региона Дмитрий Азаров посетил несколько социальных учреждений Самарской епархии Русской Православной церкви. Так губернатор заглянул в филиал детского епархиального центра на ул. Победы. Здание, в котором располагается центр, хотели снести, как незаконную постройку, но Дмитрий Азаров, ещё будучи главой города, переда его детям. Сейчас на первом этаже здания храм в честь Матроны Московской, а выше – танцевальный класс, спортзал, классы патриотического воспитания. В центре также есть подготовительные курсы для дошкольников, работает летний лагерь, хореография, хор, лепка из глины, изостудия, фольклорная студия, вокал, самбо, фотостудия, воскресная школа и английский язык. Из-за пандемии занятия временно приостановлены, но обычно в филиале центра занимается около 300 ребят в 18 кружках. Некоторые кружки перешли в онлайн-формат.

Еще один крупный образовательный центр – «Пересвет». Он расположился на территории Свято-Воскресенского мужского монастыря. Для детей здесь есть изостудия, хореография, английский язык, греко-римская борьба, также дети занимаются народными промыслами, хоровым пением. Но сейчас уроки проходят в онлайн режиме.

Будущие обоих филиалов Дмитрий Азаров обсудил с митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием, а затем они посетили Обитель Милосердия в честь великомученика Димитрия Солунского, что открылась в поселоке Зубчаниновка в феврале.

В обители помогают кем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, принимают на проживание и оказывают профессиональный уход тяжелобольным и пожилым людям.

- Миссия, которую выполняет этот центр, формирует морально-нравственные основы нашего общества, сохраняет лучшие традиции, благодаря которым и существует Россия, – подчеркнул губернатор.

Ухаживают за постояльцами сестры епархиального Елизавето-Варваринского сестричества. Сейчас в Обители около 30 подопечных.

Здание, в котором находится центр, было переоборудовано под нужды учреждения в короткие сроки при поддержке Правительство региона. Все помещения оборудованы поручнями, перилами и пандусами. В комнатах - удобная и многофункциональная мебель. Для постояльцев проводят концерты и творческие вечера.

ИСТОЧНИК KP.RU