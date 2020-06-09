Житель Тольятти во время прогулки нашел банку с ртутью

9 Июнь 2020 2020-06-09T21:36:07+03:00

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В Тольятти местный житель нашел опасную банку. В ёмкости оказался токсичный металл - ртуть. Как сообщает сайт администрации Тольятти, мужчина сделал эту страшную находку во время одной из прогулок. Правда не уточняется, где именно прогуливался мужчина.

Об емкости с жидким металлом житель Тольятти сообщил в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

- В результате консультации, проведенной со специалистами природоохранной службы администрации Тольятти, найденную банку с ртутью приняла организация «Экоград+», имеющая лицензию на работу с отходами 1 класса опасности и являющаяся единственным переработчиком ртутных отходов на территории Тольятти, - сообщили в администрации города.

А также напомнили, что ртуть опасна даже в небольших количествах. Она негативно влияет здоровье людей и окружающую среду.

ИСТОЧНИК KP.RU