2020-06-09T21:36:07+03:00
Общество

Житель Тольятти во время прогулки нашел банку с ртутью

Сейчас опасный металл отправили на утилизацию
Евгения ВАСИНА
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Ртуть опасна!Ртуть опасна!Фото: "КП" Архив
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В Тольятти местный житель нашел опасную банку. В ёмкости оказался токсичный металл - ртуть. Как сообщает сайт администрации Тольятти, мужчина сделал эту страшную находку во время одной из прогулок. Правда не уточняется, где именно прогуливался мужчина.

Об емкости с жидким металлом житель Тольятти сообщил в Единую дежурно-диспетчерскую службу города.

- В результате консультации, проведенной со специалистами природоохранной службы администрации Тольятти, найденную банку с ртутью приняла организация «Экоград+», имеющая лицензию на работу с отходами 1 класса опасности и являющаяся единственным переработчиком ртутных отходов на территории Тольятти, - сообщили в администрации города.

А также напомнили, что ртуть опасна даже в небольших количествах. Она негативно влияет здоровье людей и окружающую среду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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