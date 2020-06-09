Еще 85 человек вылечились от коронавируса в Самарской области

9 Июнь 2020 2020-06-09T21:49:04+03:00

Среди них пять детей

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Позитивные новости пришли 9 июня в конце рабочего дня. Стало известно, сколько пациентов вылечились от коронавируса в Самарской области на 9 июня.

Как сообщили в региональном оперативном штабе, от COVID-19 на 9 июня вылечились еще 85 человек. Среди них 5 детей, у которых лабораторно была подтверждена новая коронавирусная инфекция.

58 пациентов были выписаны из специализированных больниц региона, еще 27 пациентов из Самары, Сызрани и Новокуйбышевска лечились амбулаторно.

В итоге, по данным на 9 июня в Самарской области от короновирус победили 1570 человек.

Напомним, в Самарской области 3246 подтвержденных случаев коронавируса, за последние сутки выявили 46 новых пациентов. 32 человека не смоги победить болезнь. 9 июня, стало известно о смерти троих пациентов. У них были сопутствующие заболевания.

В регионе все еще действует масочный режим и самоизоляция.

ИСТОЧНИК KP.RU